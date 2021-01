Zingaretti, Pd sostiene governo con massima lealtà (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - "E' un passaggio fondamentale per gli sviluppi del governo, che noi sosteniamo con la massima lealtà". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione. (ANSA). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA, 08 GEN - "E' un passaggio fondamentale per gli sviluppi del, che noi sosteniamo con la". Lo dice il segretario Pd Nicolaaprendo la direzione. (ANSA).

