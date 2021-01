Vertice di Governo | Fornaro e De Petris LeU | “Su Recovery passi in avanti Discussione utile | sempre che qualcuno non abbia già deciso”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “inne sono stati fatti, sia nell’impostazione complessiva del, sia nell’allocazione delle risorse, sia nel merito delle questioni che sono state poste da tutti e quattro i gruppi politici. Noi auspichiamo che si possa fare questa, se inveceha già, è evidente che tutto questo passerà in secondo piano”. Queste le parole di Francesco(LeU) dPalazzo Chigi prima deldisulPlan dove si discuterà anche della tenuta dell’esecutivo. Loredana De(LeU) ha invece detto: “Renzi immagino che comunque sia mosso,comunque sentito il Parlamento. Dentro questo parlamento non c’è ...

Agenzia_Ansa : La nuova bozza di #Recovery plan, inviata ai partiti dopo ore di tensione e 'irritazione' tra #Iv e gli alleati, no… - repubblica : Governo, oggi il vertice Conte-maggioranza. Italia viva studia la bozza del Recovery [aggiornamento delle 12:58] - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Governo, Bellanova: 'Esperienza al capolinea'. Oggi il vertice Conte-maggioranza - fattoquotidiano : Vertice di Governo, Fornaro e De Petris (LeU): “Su Recovery passi in avanti. Discussione utile, sempre che qualcuno… - Noovyis : (Vertice di Governo, Fornaro e De Petris (LeU): “Su Recovery passi in avanti. Discussione utile, sempre che qualcun… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Governo

Il Fatto Quotidiano

Sì al rimpasto. Va bene anche qualche ministro in meno. Al massimo i silurati si possono sempre piazzare nel direttorio. La linea è quella della sopravvivenza, all'indomani dell'assemblea dei deputati ...La riunione è in corso a Palazzo Chigi. Ha preso il via, a Palazzo Chigi, il vertice inerente il Recovery Fund, a cui prendono parte il premier Giuseppe Conte, i capi delle rappresentanze e i responsa ...