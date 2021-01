The Undoing : Le verità non dette - recensione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Grace è una donna bellissima, moglie ancora innamorata di Jonathan, un benemerito dottore specializzato nel salvare bambini con il cancro, mamma di un figlio tanto educato e carino, che frequenta con profitto una prestigiosa scuola per ricchi. Grace è pure un'affermata terapista nel giro che conta di Manhattan, con casa di lussuoso ma elegante confort in un palazzo chic, papà ricchissimo e protettivo che vive in una specie di reggia altrettanto signorile con terrazzo sul Central Park, altezza Upper East Side, tutto un giro di amici altolocati come lei. Può mai immaginarsi che si ritroverà emarginata dalla sua comunità, sospettata di complicità dalla Polizia, additata al pubblico ludibrio, dopo che l'amato marito si ritrova unico sospettato di un orribile delitto? Una giovane e assai bella ragazza, madre di un bambino da lui assistito, viene trovata orrendamente ammazzata e tutte ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Grace è una donna bellissima, moglie ancora innamorata di Jonathan, un benemerito dottore specializzato nel salvare bambini con il cancro, mamma di un figlio tanto educato e carino, che frequenta con profitto una prestigiosa scuola per ricchi. Grace è pure un'affermata terapista nel giro che conta di Manhattan, con casa di lussuoso ma elegante confort in un palazzo chic, papà ricchissimo e protettivo che vive in una specie di reggia altrettanto signorile con terrazzo sul Central Park, altezza Upper East Side, tutto un giro di amici altolocati come lei. Può mai immaginarsi che si ritroverà emarginata dalla sua comunità, sospettata di complicità dalla Polizia, additata al pubblico ludibrio, dopo che l'amato marito si ritrova unico sospettato di un orribile delitto? Una giovane e assai bella ragazza, madre di un bambino da lui assistito, viene trovata orrendamente ammazzata e tutte ...

Eurogamer_it : La recensione di The Undoing : Le verità non dette, miniserie di Sky Atlantic con Hugh Grant e Nicole Kidman. - FillerSerial : Allora che ne dite di #TheUndoing? In anteprima la mia #recensione - DRepubblicait : 'Così ho creato il cappotto dell'anno': parla la costume designer di The Undoing - Le verità non dette [di SERENA T… - DRepubblicait : 'Così ho creato il cappotto dell'anno': parla la costume designer di The Undoing - Le verità non dette [aggiornamen… - badtasteit : #TheUndoing - Le verità non dette: la recensione -