Roma, in preda al panico per i controlli della polizia domestico cade dal terrazzo e muore

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio un uomo, per un passo falso, è caduto dalla terrazza di un appartamento perdendo la vita sul colpo. La vicenda, però, è più articolata di così: nella casa in cui si trovava l'uomo era infatti in corso un controllo per droga. La palazzina in cui si è consumata la tragedia si trova in via dei Due Ponti e la vittima è un 36enne dello Siri Lanka, con la fedina penale immacolata.

Scavalca il terrazzo e cade giù: morto 36enne

La storia inizia al di fuori di quella palazzina, quando la polizia ha fermato un ragazzino di 17 anni, di origini dominicane, con in tasca 20 grammi di cocaina. Contrassegnato come spacciatore, scattano i controlli. La polizia risale ...

Quando un paziente Covid si reca al pronto soccorso la prassi prevede che quest’ultimo venga fatto sedere in una sala-container riservata. Purtroppo in queste sale spesso fa freddo e non vi è neppure ...

Vaccini a Roma, allarme furti. I medici: «Dateci poche dosi». In ambulatorio limite di 30 flaconi

Nello studio medico di via dei Castani, a Centocelle, hanno appena comprato i lucchetti. Serviranno a blindare i frigo che ospiteranno il vaccino anti-Covid, quando arriverà. In ...

