Pomezia: due nuovi bus a sistema ibrido per il trasporto pubblico (Di venerdì 8 gennaio 2021) Buone notizie per la mobilità sostenibile a Pomezia. Da lunedì prossimo la flotta dell'azienda di trasporto Troiani si arricchisce di due nuovi bus Citaro hybrid, sviluppati per le esigenze specifiche dei centri urbani. Il sistema ibrido compatto rende l'autobus urbano ecologico e con consumi contenuti per i centri abitati. I due nuovi veicoli, acquistati grazie a fondi europei, sono stati consegnati all'azienda questa mattina. "I motori ibridi – ha spiegato l'Assessore Luca Tovalieri al termine della cerimonia di consegna dei veicoli – rappresentano una risposta efficace contro l'inquinamento dell'aria. Il Citaro hybrid è sinonimo del perfetto connubio di modernità e sostenibilità. Il sistema ibrido compatto rende l'autobus urbano ecologico,

