Perugia | 22enne uccisa da batterio killer

Una giovane di 22 anni è stata trovata morta nella sua casa di Perugia dai genitori, ad ucciderla potrebbe essere stato un batterio. Sarà l'esame autoptico finale a darne la conferma assoluta. Ciò che si può certamente escludere è che si trattasse di Coronoavirus, dato che il tampone ha dato esito negativo. Il dramma si è consumato il 31 dicembre, i genitori, rientrati da lavoro per pranzo, hanno trovato la giovane priva di vita. Nessun segno di colluttazione o ferita sul corpo, cosa che sin da subito ha perciò fatto propendere per una morte dalle cause naturali. Dopo essersi messi a disposizione dei carabinieri per ricostruire le ultime ore di vita della giovane, i genitori hanno affermato che la ragazza da qualche giorno stava poco bene. Accusava dolori muscolari e spossatezza, e per tale ragione si era recata dal medico che le aveva ...

Perugia: 22enne trovata morta in casa a Capodanno, si indaga per omicidio colposo

