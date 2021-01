Lorella Cuccarini è positiva al coronavirus | asintomatica ma salterà Amici

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia della positività dilascia i fan molto delusi. Non la vedranno infattti alla prima puntata di. La showgirl è stata costretta a saltarla, ma al momento sarebbeLa showgirl aveva manifestato grande entusiamo per la partecipazione a, purtroppo il suo esordio è rinviato (Instagram)La cantante e ballerinaè risultataa Sars CoV 2, il virus di Covid-19. Le sue condizioni non destano al momento preoccupazone, è, ma per lei sarà sicuramente molto dura accettare la situazione.aveva infatti recentemente firmato un contratto con la scuola didi Maria De Filippi, in qualità di maestra ...