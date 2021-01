LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 1-2 | ATP Antalya in DIRETTA | il secondo set inizia con andamento regolare

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2, si allunga lo scambio emette il dritto in rete, tiene di nuovo la battuta il turco. 40-30 Dritto appena lungo di. 30-30 Seconda debole dici si avventa con il dritto vincente. 30-15 Attacca malegli gioca il rovescio quando il turco è vicino alla rete, la volée non passa. 30-0 Riesce a uscire dalla diagonale del rovescioe a tirare il lungolinea chenon riesce a rimandare di là. 15-0 Buona prima di. 1-1 Il nastro frena il dritto di, manon organizza bene il passante di rovescio che termina ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ad Antalya fa il suo esordio Matteo #Berrettini, che sfida il turco, beneficiario di wild card, Ergi… - livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Berrettini-Kirkin in tv oggi: orario, canale e come vedere in diretta streaming il primo turno all'Atp Antalya 2021 ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Matteo Berrettini ed Ergi Kirkin, valida per il primo turno dell'Atp di Antalya 2021. Sportface.it vi accompagnerà mediante una diretta scritta, aggiornat ...