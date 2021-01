Gruppo di gatti ipnotizzato alla vista di un piccione | video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un Gruppo di gatti ammira un piccione appollaiato fuori dalla finestra. La schiera di felini non vede l'ora di impossessarsi del pennuto, l'istinto della caccia è troppo forte. L'uccello si salva grazie alla presenza della finestra, altrimenti sarebbe già stato tra le grinfie dei numerosi mici. Guarda tutti i video divertenti gatti Neve Nonegatti Camminano Vicini Nonegatti Rissa None Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) Undiammira unappollaiato fuori dfinestra. La schiera di felini non vede l'ora di impossessarsi del pennuto, l'istinto della caccia è troppo forte. L'uccello si salva graziepresenza della finestra, altrimenti sarebbe già stato tra le grinfie dei numerosi mici. Guarda tutti idivertentiNeve NoneCamminano Vicini NoneRissa None

