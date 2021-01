Gasp! c’è l’Atalanta | l’allenatore | il Benevento e quelle lacrime amare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiQuanta sintesi in un’abbreviazione. La sua Atalanta fa paura, ma è niente in confronto al ricordo di un incubo. 6 Giugno 2004, semifinale play off per la B. Il, reduce dalla vittoria nella gara di andata nel Sannio (1-0, gol di Pellicori), vola a Crotone per prendersi il pass che vale la finalissima. In uno Scida infuocato berrà l’amaro (meglio, avvelenato) calice della sconfitta. Alla marcatura iniziale di Molino – illusoria – rispondono una doppietta di Porchia e il gol definitivo di Galardo. Tre a uno, eliminazione, rimpianti per un arbitraggio ombroso, mai chiarito. Proprio mentre nella valle che attornia la Dormiente era tale lo sconforto, sulla panchina del Crotone si faceva strada un ghigno. Gian Piero Gasperini era felice, e ci mancherebbe. I suoi avevano vinto una finale anticipata. Quella vera, ...