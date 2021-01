**Coronavirus: Zingaretti, ‘Lazio resta giallo, ora non abbassare guardia’** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l’unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Ora non abbassiamo la guardia! Solo in questo modo potremo contenere la diffusione del #COVID fino alla vaccinazione di massa”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l’unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Ora non abbassiamo la guardia! Solo in questo modo potremo contenere la diffusione del #COVID fino alla vaccinazione di massa”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

