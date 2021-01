Coronavirus in Italia, la curva non si piega. Vittime in aumento (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 17.533 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese a fronti di 140.267 tamponi effettuati con il tasso di positività che scende al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. In aumento, purtroppo, le Vittime che oggi sono 620. Questi i dati diffusi oggi, venerdì 8 gennaio, dal Ministero della Salute. Vietato abbassare la guardia. “Ci sono molte regioni a rischio alto, ci sono 2 regioni a rischio moderato, con alta probabilità di progressione a rischio alto, e sostanzialmente una regione a rischio basso. Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica del Paese, l’incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita e anche aumentare l’impatto sui servizi assistenziali“. Questo il quadro fornito dal ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 17.533 i nuovi casi dinel nostro Paese a fronti di 140.267 tamponi effettuati con il tasso di positività che scende al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. In, purtroppo, leche oggi sono 620. Questi i dati diffusi oggi, venerdì 8 gennaio, dal Ministero della Salute. Vietato abbassare la guardia. “Ci sono molte regioni a rischio alto, ci sono 2 regioni a rischio moderato, con alta probabilità di progressione a rischio alto, e sostanzialmente una regione a rischio basso. Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica del Paese, l’incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita e anche aumentare l’impatto sui servizi assistenziali“. Questo il quadro fornito dal ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - arual812 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 413.121 Variazione rispetto alle 17 di ieri: +86.472… - PasaSaviano : RT @AngeloTofalo: Lo avevamo visto suonare per la moglie malata di #COVID19. La sua storia commosse l’Italia. Ora Stefano, alpino di 81 ann… -