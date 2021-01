Calendario Serie A calcio, chi gioca dal 9 all’11 gennaio: orari partite, tv, streaming DAZN e Sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Serie A di calcio 2021 torna anche questo fine settimana, con il suo turno numero 17, che si aprirà già domani, sabato 9 gennaio 2021, con tre sfide a partire dalle ore 15, quando Atalanta e Benevento si affronteranno in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Sullo stesso canale anche Genoa-Bologna, alle ore 18, mentre alle 20.45 toccherà a Milan e Torino, questa volta in streaming su DAZN, e in tv sul canale DAZN1, numero 209 della piattaforma Sky. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Fitto anche il programma della domenica, che inizierà alle 12.30 con il consueto lunch match tra Roma ed Inter, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) LaA di2021 torna anche questo fine settimana, con il suo turno numero 17, che si aprirà già domani, sabato 92021, con tre sfide a partire dalle ore 15, quando Atalanta e Benevento si affronteranno in diretta televisiva su Sky SportA, ma anche insu Sky Go e Now Tv. Sullo stesso canale anche Genoa-Bologna, alle ore 18, mentre alle 20.45 toccherà a Milan e Torino, questa volta insu, e in tv sul canale1, numero 209 della piattaforma Sky. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Fitto anche il programma della domenica, che inizierà alle 12.30 con il consueto lunch match tra Roma ed Inter, ...

ElisaAddesso : RT @killublck: Da cittadina più o meno responsabile ho sempre seguito ogni direttiva o DPCM che fosse. Questa roba però è inaccettabile, un… - KT202123 : RT @AlbieroMarcoArt: Per i 35 anni della serie animata di #SaintSeiya ho realizzato un #calendario del 2021 a tiratura limitata, con le mie… - zazoomblog : Calendario Serie A 2020-2021: date risultati e classifica - #Calendario #Serie #2020-2021: - GianlucaGregor4 : @mirkonicolino Le chiacchiere stanno a zero, se questo campionato finirà, sarà merito delle 19 società di serie A… - GrossetoSport : New post (Definito il calendario della seconda fase della Coppa Italia di serie B) has been published on GrossetoSp… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 16^ giornata Sky Sport Calendario Serie A calcio, chi gioca dal 9 all’11 gennaio: orari partite, tv, streaming DAZN e Sky

La Serie A di calcio 2021 torna anche questo fine settimana, con il suo turno numero 17, che si aprirà già domani, sabato 9 gennaio 2021, con tre sfide a partire dalle ore 15, quando Atalanta e Beneve ...

Zona gialla rafforzata: le regole e gli spostamenti consentiti

Il calendario dei divieti fino al 15 gennaio. Oggi e domani via libera a ristoranti, pub e gelaterie. Nel weekend Italia arancione: giù le serrande ...

La Serie A di calcio 2021 torna anche questo fine settimana, con il suo turno numero 17, che si aprirà già domani, sabato 9 gennaio 2021, con tre sfide a partire dalle ore 15, quando Atalanta e Beneve ...Il calendario dei divieti fino al 15 gennaio. Oggi e domani via libera a ristoranti, pub e gelaterie. Nel weekend Italia arancione: giù le serrande ...