Amici 20, una nuova cotta tra i concorrenti: Giulia dà il suo primo bacio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il daytime di oggi Oggi 8 gennaio è andata in onda un'altra puntata del daytime di ' Amici 20 ' su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. UNA nuova COPPIA? Già prima della pausa natalizia, era nell'aria un nuovo amore tra i concorrenti. Si tratta del cantante di Rudy Zerbi, Sangiovanni e della ballerina di Veronica Peparini, Giulia. Leggi anche Amici 2020: il concorrente più giovane è Sangiovanni, ecco chi è I due hanno nutrito una forte simpatia e lei in particolare, sembra proprio cotta. Durante una sera ecco che arriva il bacio: per lei è il primo in assoluto. Lei è molto entusiasta e si confida con i suoi compagni di danza. Il giorno dopo però, sembra cambiare qualcosa in lui e le conferma che sì, prova qualcosa ...

