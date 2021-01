Un omino dal pene lunghissimo La serie animata danese per bimbi fa impazzire le femministe Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – Unaper bambini da 4 a 8 anni che ha per protagonista uncon une dotato di vita propria. Poteva succedere ovunque, e invece è successo nella tollerante, aperta e progressista Danimarca, da sempre all’avanguardia quando si tratta di esporre precocemente i bambini al tema della sessualità. Basti pensare al programma Ultra strip down, andato in onda su una rete nazionale dove cinque adulti, completamente nudi di fronte a un pubblico di bambini, rispondono alle domande dei piccoli su unadi argomenti riguardanti il proprio aspetto fisico, compresi i propri genitali. La avventure di John “” Laè stata trasmessa sabato 2 gennaio su DR, la ...