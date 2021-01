Torna la neve in pianura nel fine settimana. Gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non si profila alcuna tregua rispetto a questo inizio d’anno caratterizzato dal continuo incessante flusso di perturbazioni. Una vasta depressione a carattere freddo rimane protagonista delle vicende meteo su tutta Europa, alimentata dal richiamo di masse d’aria fredde nordiche. neve ancora nel weekend fino a quote basseIl flusso artico al momento si dirige più direttamente verso la Penisola Iberica ed il Marocco, favorendo la formazione di un profondo vortice ciclonico. Quest’area depressionaria sarà poi la responsabile del nuovo intenso peggioramento del weekend sull’Italia. La nostra Penisola si verrà a trovare in una piena area di confluenza fra le correnti fredde, ancora richiamate dal Centro Europa, e quelle ben più calde in risalita dall’entroterra nord-africano. I flussi meridionali saranno richiamati per effetto dell’approfondimento del vortice ciclonico ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non si profila alcuna tregua rispetto a questo inizio d’anno caratterizzato dal continuo incessante flusso di perturbazioni. Una vasta depressione a carattere freddo rimane protagonista delle vicende meteo su tutta Europa, alimentata dal richiamo di masse d’aria fredde nordiche.ancora nel weekend fino a quote basseIl flusso artico al momento si dirige più direttamente verso la Penisola Iberica ed il Marocco, favorendo la formazione di un profondo vortice ciclonico. Quest’area depressionaria sarà poi la responsabile del nuovo intenso peggioramento del weekend sull’Italia. La nostra Penisola si verrà a trovare in una piena area di confluenza fra le correnti fredde, ancora richiamate dal Centro Europa, e quelle ben più calde in risalita dall’entroterra nord-africano. I flussi meridionali saranno richiamati per effetto dell’approfondimento del vortice ciclonico ...

Abetone Cutigliano (Pistoia), 7 gennaio 2021 - È tornata la corrente elettrica in quasi tutte le frazioni del comune di Abetone Cutigliano dopo le eccezionali nevicate degli ultimi giorni con quasi tr ...

