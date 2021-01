Sesa prosegue l’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto diordinarie, ha acquistato, dal 29dicembre 2020 al 4 gennaio 2021, complessivamente 1.191ordinarie, pari allo 0,00768655% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 103,2025 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 122.914,18 euro. La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 5 gennaio, possiede complessivamente 53.105ordinarie, pari allo 0,34273253% dell’attuale capitale sociale. Nel frattempo, in Borsa,si muove in territorio negativo e si attesta a 99,4 euro, con un calo dell’1,19%. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)