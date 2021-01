“Perchè non sei fidanzata?”: la domanda più temuta delle feste (Di giovedì 7 gennaio 2021) Natale è passato. Quest’anno è stato diverso, pochi parenti e molte restrizioni. In certi casi però può essere stato un bene Perchè ci sono state meno possibilità di essere esposte alla fatidica domanda “ Perchè non sei fidanzata?” . La questione, anche se posta con ingenua curiosità dalla zia di turno, può rivelarsi indelicata in diverse situazioni. Penso per esempio a tutte quelle ragazze che da tempo non riescono a fare coming out e raccontare la propria sessualità alle famiglie. “Non ti presento i miei”. Un film che racconta il coming-out tra le lucine di Natale Kristen Stewart, dichiaratamente bisessuale, in occasione del lancio del film “Non ti presento i miei”, ha affrontato il tema del coming out in famiglia. “Quando torni in famiglia da adulta, diversa da com’eri da bambina, ti accorgi subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Natale è passato. Quest’anno è stato diverso, pochi parenti e molte restrizioni. In certi casi però può essere stato un beneci sono state meno possibilità di essere esposte alla fatidicanon sei?” . La questione, anche se posta con ingenua curiosità dalla zia di turno, può rivelarsi indelicata in diverse situazioni. Penso per esempio a tutte quelle ragazze che da tempo non riescono a fare coming out e raccontare la propria sessualità alle famiglie. “Non ti presento i miei”. Un film che racconta il coming-out tra le lucine di Natale Kristen Stewart, dichiaratamente bisessuale, in occasione del lancio del film “Non ti presento i miei”, ha affrontato il tema del coming out in famiglia. “Quando torni in famiglia da adulta, diversa da com’eri da bambina, ti accorgi subito ...

