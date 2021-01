Oggi è un altro giorno | Simona Izzo “non volevo venire qui da te” | Serena Bortone resta di ghiaccio

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)conduce, con un discreto successo “è un”, trasmissione targata Rai che, tra alti e bassi sta continuando il suo percorso.ha la capacità straordinaria di far sentire perfettamente a proprio agio i suoi ospiti che si raccontano e, spesso, si mettono davvero a nudo di fronte a lei che, con poche domande, sa farsi raccontare la vita e le emozioni di chi si trova di fronte. E’ successo solo con Vittoria Schisano un momento di tensione che poi è, comunque, rientrato quando la Schisano ha accusato ladi non farla sentire a proprio agio perché aveva mandato in onda una clip di un film girato dalla Schisano quando non era ancora Vittoria ma, ancora, Giuseppe. La Schisano, che ha fatto un lungo lavoro ...