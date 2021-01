Napoli-Spezia | che fetenzia | ancòra nun ce pozzo crerere

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Cheguagliú, che! I’nun ceca ajere a ll’ora d’’eppastarelle e dd’’o rusolio, ô Maradona, âmmu perduto n’ata accasione e ca ‘o sibbacco (match) d’’o Ciuccio contr’ôca ‘e cuane (azzurri) êsseno avut’’âffuzzà (vincere) facile e llargo ‘mmece se cunchiudette cu ‘a terza scutuliata casalinca d’’e nuoste ca abbuscajeno pe ddoje a un. Ô ventajo (vantaggio) ‘e Petagnone, arrivato sulo ô 58’ rispunnetteno ô 68? Nzola cu ‘nu ricore, rialato da Anemalonga i a ll’ 81’ Pobega ca detteno ô‘a primma arnassa (vittoria) doppo dduje mise e otto mubbare ( partite).Che! E ssi mme spiate chi fove ‘o respunzabbile d’’a mazziata avuta, i’ me levo subbeto ‘o dente e ddico ca foveno quase tutte ‘e jucature mise ...

