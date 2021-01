Merkel non è 'timida' come Conte: 'Trump responsabile delle violenze' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non è stata diplomatica come il nostro presidente del Consiglio Conte, ma ha parlato di cause e fatto nomi, dopo la rivolta di ieri di Capitol Hill. La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta ''... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non è stata diplomaticail nostro presidente del Consiglio, ma ha parlato di cause e fatto nomi, dopo la rivolta di ieri di Capitol Hill. La cancelliera tedesca Angelasi è detta ''...

Open_gol : «Le teorie del complotto non sono solo false e pericolose, ma anche ciniche e crudeli per coloro che sono in lutto»… - Arzente_LV : RT @globalistIT: - francang1950 : RT @Marco_dreams: Merkel: ”Deploro che il presidente Trump non abbia riconosciuto le sconfitta alle elezioni da novembre e che non lo abbia… - Caramel89409333 : RT @andr900: @CarloCalenda Conte è fondamentalmente un grillino quindi può essere amico di Trump ma anche della Merkel, può sfilare con i G… - planetpaul65 : RT @Marco_dreams: Merkel: ”Deploro che il presidente Trump non abbia riconosciuto le sconfitta alle elezioni da novembre e che non lo abbia… -