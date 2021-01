Koeman elogia Messi | “Lo vedo felice e con voglia di vincere”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Che sia un inizio del disgelo in casa Barcellona? Dopo la vittoria per 3-2 al San Mamès contro l’Athletic Bilbao, arrivata grazie ad una doppietta di Lionel, il tecnico dei blaugrana, Ronaldha così commentato la prestazione della Pulce: “Da quando sono tornato al Barcellona da allenatore ho vistodare sempre il massimo. La sua qualità non mi ha sorpreso considerando quello che è stato capace di fare negli ultimi anni. Ad inizio stagione, forse, non è riuscito a giocare al top in termini di gol e pericolosità. Ma adesso lo, a suo agio e con tantadi”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.