Kate Middleton non ballerà più: la Regina annulla i suoi amati garden party (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non c’è pace per Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, oltre a dover affrontare la pandemia, si è vista cancellare, in questi giorni, uno degli appuntamenti dell’anno cui teneva di più: i garden party. L’annuncio della Regina Elisabetta è stato chiaro: per tutto il 2021 i garden party non s’hanno da fare. Né ora né mai. ... Amica. Leggi su amica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non c’è pace per. La Duchessa di Cambridge, oltre a dover affrontare la pandemia, si è vista cancellare, in questi giorni, uno degli appuntamenti dell’anno cui teneva di più: i. L’annuncio dellaElisabetta è stato chiaro: per tutto il 2021 inon s’hanno da fare. Né ora né mai. ... Amica.

