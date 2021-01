Juventus, una vittoria che vale tantissimo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una vittoria di fondamentale importanza. Non solo per il valore della sfida in sè, ma per il campionato e il suo proseguo. La Juventus sbanca San Siro infliggendo un pesante 1-3 al Milan, che mantiene però la testa del campionato. Un 1-3 firmato Federico Chiesa e McKennie. L’ex Fiorentina si è preso la scena nella partita nella quale Cristiano Ronaldo è sembrato sottotono. Chiesa ha rubato, meritando, la scena a CR7. Un altro aspetto positivo per i bianconeri è la prestazione di Dybala. Si inizia a intravedere un ritorno ai vecchi tempi per la Joya, che con i due assist per Chiesa, mette lo zampino nella vittoria bianconera. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Unadi fondamentale importanza. Non solo per il valore della sfida in sè, ma per il campionato e il suo proseguo. Lasbanca San Siro infliggendo un pesante 1-3 al Milan, che mantiene però la testa del campionato. Un 1-3 firmato Federico Chiesa e McKennie. L’ex Fiorentina si è preso la scena nella partita nella quale Cristiano Ronaldo è sembrato sottotono. Chiesa ha rubato, meritando, la scena a CR7. Un altro aspetto positivo per i bianconeri è la prestazione di Dybala. Si inizia a intravedere un ritorno ai vecchi tempi per la Joya, che con i due assist per Chiesa, mette lo zampino nellabianconera. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

