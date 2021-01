Jason Kay dei Jamiroquai | ' Tranquilli | quello a Washington non ero io'

france_sac : Jason Kay ha appena confermato che non era lui ieri a #Washington ... - SmilingEars : RT @DitoAll: @SmilingEars @JamiroquaiHQ Il gruppo lo seguo da quando avevo 12 anni, il genere é fantastico e Jason Kay é sempre una garanzi… - DitoAll : @SmilingEars @JamiroquaiHQ Il gruppo lo seguo da quando avevo 12 anni, il genere é fantastico e Jason Kay é sempre… - SmilingEars : RT @DitoAll: Ripetiamo tutti assieme: I Jamiroquai sono un GRUPPO musicale che ha come frontman IL CANTANTE Jason Kay. Razza di tardigrad… - SmilingEars : @DitoAll Scopro con sempre maggiore piacere che molti di voi sono fan di quel semidio che è Jason Kay @JamiroquaiHQ -

Il cantante del gruppo con un video su Twitter è intervenuto dopo in moltissimi avevano fatto meme e battute sui social sul copricapo che lo accomunava a uno dei manifestanti che hanno fatto irruzione ...Jay Kay dei Jamiroquai risponde in un video ironizzando sulla sua presenza a Washington dopo essere finito in tendenza su Twitter.