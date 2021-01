Jamiroquai, Jason Kay smentisce: "Non ero io quello a Capitol Hill" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Jamiroquai è intervenuto sull'assalto a Capitol Hill e sulle numerose foto che ironizzano sulla somiglianza tra lui e lo Sciamano Jake Angeli e ha negato ogni coinvolgimento con i riottosi Oltre ad aver turbato le platee di tutto il mondo, le immagini dell'assalto a Capitol Hill hanno generato un'enorme quantità di meme sarcastici. Molti utenti dei social network, ad esempio, hanno ironizzato sulla somiglianza tra Jay Kay dei Jamiroquai e lo Sciamano Jake Angeli, che ha guidato la folla a Capitol Hill rendendosi protagonista di una serie di eventi al limite del surreale. Come riporta Page Six, Jay Kay dei Jamiroquai è intervenuto direttamente sulla questione e sulla somiglianza con Jake Angeli. Attraverso il suo profilo Twitter, il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021)è intervenuto sull'assalto ae sulle numerose foto che ironizzano sulla somiglianza tra lui e lo Sciamano Jake Angeli e ha negato ogni coinvolgimento con i riottosi Oltre ad aver turbato le platee di tutto il mondo, le immagini dell'assalto ahanno generato un'enorme quantità di meme sarcastici. Molti utenti dei social network, ad esempio, hanno ironizzato sulla somiglianza tra Jay Kay deie lo Sciamano Jake Angeli, che ha guidato la folla arendendosi protagonista di una serie di eventi al limite del surreale. Come riporta Page Six, Jay Kay deiè intervenuto direttamente sulla questione e sulla somiglianza con Jake Angeli. Attraverso il suo profilo Twitter, il ...

ontoxy : RT @Open_gol: «Buongiorno Washington, adoro quel copricapo, ma non credo che quello sia il mio pubblico»: Jamiroquai ci scherza su. Il vide… - Mare09099675 : RT @Open_gol: «Buongiorno Washington, adoro quel copricapo, ma non credo che quello sia il mio pubblico»: Jamiroquai ci scherza su. Il vide… - huge1961 : RT @Open_gol: «Buongiorno Washington, adoro quel copricapo, ma non credo che quello sia il mio pubblico»: Jamiroquai ci scherza su. Il vide… - Open_gol : «Buongiorno Washington, adoro quel copricapo, ma non credo che quello sia il mio pubblico»: Jamiroquai ci scherza s… - reginadelecapre : Jason dei Jamiroquai e l'uomo col copricapo da bufalo che ha invaso il congresso #Usa. -