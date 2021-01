Gianni Sperti, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ "Tu non cerchi l'amore, ma.." (Di giovedì 7 gennaio 2021) lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Aurora Tropea: la dama accusa l'opinionista di imparzialità e l'ex ballerino sbotta. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021)tra: la dama accusa l'opinionista di imparzialità e l'ex ballerino sbotta.

Vir11Estjacopo : Spero che la cattiveria e l’acidità di Gianni Sperti possa sparire insieme al covid pertanto bisognerà attendere u… - annakiara119 : RT @AMOILTRASH1: #uominiedonne SEI PARTICOLARMENTE SEXI . CIT. GIANNI SPERTI - AMOILTRASH1 : #uominiedonne SEI PARTICOLARMENTE SEXI . CIT. GIANNI SPERTI - valerodipi : C'è da dire che il look dell'alt right americana molto più fantasioso di casapound e simili, i cui membri sembrano… - _Nuanda_ : @hipsterdelcazzo Secondo me era uno di quelli con Gianni Sperti quest’estate in Sardegna -