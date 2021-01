Focolaio Aston Villa: “Gran numero di positivi nel gruppo squadra” (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Aston Villa ha dovuto chiudere il centro sportivo a causa di un Focolaio di COVID-19 scoppiato all’interno della prima squadra. Questo il comunicato del club: “Un Gran numero di giocatori e staff della prima squadra è risultato positivo dopo essere stato testato lunedì. Tutti sono stati immediatamente isolati. Un secondo ciclo di test è stato effettuato subito e altri casi positivi sono stati riscontrati. L’allenamento della prima squadra in vista della partita di FA Cup di domani contro il Liverpool è stato annullato. Sono in corso discussioni tra i rappresentanti medici del club, la Federcalcio e la Premier League”. Aston Villa can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ha dovuto chiudere il centro sportivo a causa di undi COVID-19 scoppiato all’interno della prima. Questo il comunicato del club: “Undi giocatori e staff della primaè risultato positivo dopo essere stato testato lunedì. Tutti sono stati immediatamente isolati. Un secondo ciclo di test è stato effettuato subito e altri casisono stati riscontrati. L’allenamento della primain vista della partita di FA Cup di domani contro il Liverpool è stato annullato. Sono in corso discussioni tra i rappresentanti medici del club, la Federcalcio e la Premier League”.can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ...

