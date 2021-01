Federico Zampaglione: "I miei 'Cerotti' per tutti i graffi del cuore" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Tiromancino torna con un brano scritto con Gazzelle. "È il tema musicale del mio nuovo film, tra notti insonni e sentimenti stropicciati" Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Tiromancino torna con un brano scritto con Gazzelle. "È il tema musicale del mio nuovo film, tra notti insonni e sentimenti stropicciati"

zazoomblog : Federico Zampaglione: “Cerotti” è l’inedito di un cuore infranto? - #Federico #Zampaglione: #“Cerotti” - TiromancinoF : RT @AllMusicItalia: Uscirà in radio e in digitale l'8 gennaio il nuovo singolo inedito dei @Tiromancino Cerotti, scritto da Federico Zampag… - AllMusicItalia : Uscirà in radio e in digitale l'8 gennaio il nuovo singolo inedito dei @Tiromancino Cerotti, scritto da Federico Za… - cereda1966 : @Tiromancino Quanto mi piace questa copertina??non vedo l'ora di ascoltare il tuo nuovo singolo e di vedere 'Morriso… - Lopinionista : Tiromancino, esce il singolo “Cerotti”: sarà nel nuovo film di Federico Zampaglione “Morrison”… -