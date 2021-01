Dakar 2021, la tappa di oggi: orario, percorso, programma, tv della (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Dakar 2021 prosegue nel suo percorso e si prepara per la quinta tappa la Riyadh – Al Quaisumah di ben 456 chilometri di prove speciali, con 205 di trasferimento. In poche parole la corsa più dura del mondo entra sempre più nel vivo, con uno stage quanto mai complicato e selettivo. Nella tappa odierna, oltre alla lunghezza notevole, saranno le dune del deserto a rendere tutto ancor più difficile con un tratto completo a metà giornata. Assieme alla sabbia non mancheranno anche le sezioni pietrose, nelle quali cadute e forature potrebbero davvero essere all’ordine del giorno. Si partirà da Riyadh e si inizierà a risalire, andando verso nord-ovest raggiungendo Al Qaisumah, dopo aver attraversato la zona di Ad Dahma e, in precedenza, il Najd. Dopo un primo tratto in salita il profilo sarà tutto sotto i ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laprosegue nel suoe si prepara per la quintala Riyadh – Al Quaisumah di ben 456 chilometri di prove speciali, con 205 di trasferimento. In poche parole la corsa più dura del mondo entra sempre più nel vivo, con uno stage quanto mai complicato e selettivo. Nellaodierna, oltre alla lunghezza notevole, saranno le dune del deserto a rendere tutto ancor più difficile con un tratto completo a metà giornata. Assieme alla sabbia non mancheranno anche le sezioni pietrose, nelle quali cadute e forature potrebbero davvero essere all’ordine del giorno. Si partirà da Riyadh e si inizierà a risalire, andando verso nord-ovest raggiungendo Al Qaisumah, dopo aver attraversato la zona di Ad Dahma e, in precedenza, il Najd. Dopo un primo tratto in salita il profilo sarà tutto sotto i ...

