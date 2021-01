Taranto, due minori immortalati mentre portano via segnale stradale: denunciati per furto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Taranto - I poliziotti della Questura hanno identificato e denunciato i due giovani immortalati in una foto diffusa sui social mentre erano intenti a trasportare un palo della segnaletica stradale. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021)- I poliziotti della Questura hanno identificato e denunciato i due giovaniin una foto diffusa sui socialerano intenti a trasportare un palo dellatica. ...

LaGazzettaWeb : Taranto, due minori immortalati mentre portano via segnale stradale: denunciati per furto

Il Collegio del Tribunale di Como, Prima sezione civile, ha scelto nomi di altissimo livello per gestire la "patata bollente" del Casinò di Campione d'Italia. Uno dei due precommissari pregiudiziali n ...

Ai poliziotti, i ragazzini di 15 e 13 anni hanno riferito di aver rinvenuto il segnale nelle campagne limitrofe ...

Ai poliziotti, i ragazzini di 15 e 13 anni hanno riferito di aver rinvenuto il segnale nelle campagne limitrofe ...