Mafia | 41 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella Grasso | “Avviò un rinnovamento politico e civile in Sicilia | per questo fu ucciso”

Una corona di fiori accanto alla lapide, in via della Libertà a Palermo. Un omaggio per ricordare Piersanti Mattarella nel luogo in cui 41 anni fa, il 6 gennaio del 1980, fu ucciso per mano della Mafia. Alla commemorazione, tenuta nel rispetto delle norme anti Covid per evitare assembramenti davanti alla lapide, hanno partecipato in mattinata il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e l'assessore Toto Cordaro. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha deposto un mazzo di fiori. "Fu ucciso da un sistema criminale e politico che considerava un ostacolo ai propri sporchi affari la presenza di un presidente della Regione che aveva una visione e che stava avviando la Sicilia ad un cambiamento profondo", ha detto il sindaco Orlando

