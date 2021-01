L’attesa per i vaccini e l’arcobaleno delle emergenza italiana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le parole d’ordine dei nuovi giorni che verranno saranno vaccino ed emergenza, sulla prima forse ci siamo, sulla seconda, mah. Covid-19, una dottoressa durante il turno per l’emergenza sanitariaNegli ultimi giorni la questione vaccino ha di certo sbaragliato ogni altro tema riguardante l’epidemia che ormai da quasi un anno riguarda tutto il paese, e praticamente tutto il pianeta. I vaccini sono arrivati, arriveranno in quantità via via sempre più numerose, e bisognerà prima o poi partire con una campagna di somministrazione seria ed efficiente. In questo, nel momento attuale, per la verità, soprattutto in certe “virtuose” regioni, siamo un po’ in affanno. Nel frattempo all’indomani della fine delle festività natalizie, con l’arrivo dell’Epifania, insomma, dovrebbe scattare un arcobaleno ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le parole d’ordine dei nuovi giorni che verranno saranno vaccino ed, sulla prima forse ci siamo, sulla seconda, mah. Covid-19, una dottoressa durante il turno per l’sanitariaNegli ultimi giorni la questione vaccino ha di certo sbaragliato ogni altro tema riguardante l’epidemia che ormai da quasi un anno riguarda tutto il paese, e praticamente tutto il pianeta. Isono arrivati, arriveranno in quantità via via sempre più numerose, e bisognerà prima o poi partire con una campagna di somministrazione seria ed efficiente. In questo, nel momento attuale, per la verità, soprattutto in certe “virtuose” regioni, siamo un po’ in affanno. Nel frattempo all’indomani della finefestività natalizie, con l’arrivo dell’Epifania, insomma, dovrebbe scattare un arcobaleno ...

piersileri : Un ulteriore passo avanti: benvenuto al vaccino Moderna. Ora è necessaria una strategia che assicuri più vaccini pe… - Gazzetta_it : #Juve, ecco i convocati: non ci sono altri forfait. I bianconeri partiti per Milano #MilanJuve - RealEmisKilla : Dopo 20 minuti in attesa con la Tim la vocina odiosa mi sbologna dicendo che c’è troppo traffico. Ma mettere un’opz… - albiz94 : Complimenti a @cevalogistics, a cui @TIM_Official affida la consegna delle sim. Mi comunicano per telefono consegna… - KingMunera : RT @piersileri: Un ulteriore passo avanti: benvenuto al vaccino Moderna. Ora è necessaria una strategia che assicuri più vaccini per l’inte… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attesa per bwin data center: Milan supera Juve per 59% dei tifosi Inter continua a vincere Fortune Italia