Il Paradiso delle signore trama 7 gennaio: Bergamini propone un affare ad Umberto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella puntata del 7 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore scoprirà la verità sulla lettera scritta a Gabriella e non potrà che rimanere profondamente provato. La fanciulla, intanto, sarà in attesa di scoprire se il suo ex decida o meno di partecipare alle sue nozze. Arturo Bergamini, invece, farà una proposta ad Umberto Guarnieri in cui c’è di mezzo anche Achille Ravasi. Beatrice, invece, si lascerà aiutare da Clelia nella scelta di un nuovo abito da indossare per i corsi serali che dovrà sostenere per prendere il diploma di ragioniera. trama 7 gennaio: la proposta di Arturo La trama della puntata del 7 gennaio del Paradiso delle signore rivela che ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella puntata del 7delvedremo che Salvatore scoprirà la verità sulla lettera scritta a Gabriella e non potrà che rimanere profondamente provato. La fanciulla, intanto, sarà in attesa di scoprire se il suo ex decida o meno di partecipare alle sue nozze. Arturo, invece, farà una proposta adGuarnieri in cui c’è di mezzo anche Achille Ravasi. Beatrice, invece, si lascerà aiutare da Clelia nella scelta di un nuovo abito da indossare per i corsi serali che dovrà sostenere per prendere il diploma di ragioniera.: la proposta di Arturo Ladella puntata del 7delrivela che ...

incantodineve : @OnceUponATeddy @Martovich13 @Adry03121 @MayAmidala @Pilloz30 @itselkhe e da lì sono addirittura usciti vari artico… - stupiddthought : @tangledrosess @Cenerella7 Cosimo è il Dio greco del paradiso delle signore. Tutti i pregi li ha lui. È il miglior… - scribblesid : @tortaaimirtilli sono dei libri bellissimi in delle edizioni stupende, la mia idea di paradiso? - claudiocasati : AFFITTO IN CENTRO A PARADISO!!! NUOVO STABILE IN CENTRO PARADISO, VIA DELLE SCUOLE 5, RESIDENZA 96 APPARTAMENTI I… - chiaraboracchi : RT @lifegate: Un paradiso, sì, ma di #plastica. In questo si stanno trasformando le spiagge di #Bali, una delle mete esotiche più note e am… -