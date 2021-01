GF Vip, Dayane Mello: ecco chi è l’amica segreta della modella (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allegra Ioppolo, 26 anni, più volte citata dalla modella e sulle pagine di gossip, adesso racconta la sua verità Chi è l’amica segreta di Dayane Mello? A rispondere alla curiosità del pubblico è proprio la diretta interessata. Lei si chiama Allegra Ioppolo e ha 26 anni. Lo fa con un tweet, dove scrive: “a un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: “Piacere, sono l’amica lesbica””. Più volte infatti è stata evocata dalla stampa rosa e dalla concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso quindi di rompere il silenzio e raccontare del rapporto con la modella brasiliana. Non solo con un tweet pubblicato sui social, ma anche con un’intervista: “Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi – racconta – tre anni fa. Era fidanzata di un mio amico (Carlo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allegra Ioppolo, 26 anni, più volte citata dalla moe sulle pagine di gossip, adesso racconta la sua verità Chi èdi? A rispondere alla curiosità del pubblico è proprio la diretta interessata. Lei si chiama Allegra Ioppolo e ha 26 anni. Lo fa con un tweet, dove scrive: “a un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: “Piacere, sonolesbica””. Più volte infatti è stata evocata dalla stampa rosa e dalla concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso quindi di rompere il silenzio e raccontare del rapporto con la mobrasiliana. Non solo con un tweet pubblicato sui social, ma anche con un’intervista: “Ho conosciutoa Forte dei Marmi – racconta – tre anni fa. Era fidanzata di un mio amico (Carlo ...

