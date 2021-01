CS | GO | tre giocatori lasciano MIBR pochi mesi dopo l’ingaggio La ricostruzione del team è già al capolinea?

Leggi su esports247

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, anche nel mondo esports. Molte squadre hanno dovuto fare i conti con una serie di problemi, legati anche alla pandemia di coronavirus. Altre, invece, cercano riscattoun anno caratterizzato da risultati deludenti. Perle cose parevano andare meglio negli ultimi tempi. Ilbrasiliano di CS: GO stava cercando di ricostruire il proprio roster,lo spostamento in panchina di Gabriel “FalleN” Toledo, Epitacio “TACO” de Melo e Fernando “fer” Alvarenga. Quest’ultimo ha poi lasciato ilil 1 dicembre scorso in seguito alla scadenza del suo contratto. Con gli ingaggi di Lucas “LUCAS1” Teles, Leonardo “leo drunky” de Oliverira e Vinicius “vsm” Moreira, finalizzati negli scorsi, il roster disembrava ...