CorSport: Mertens a Castel Volturno, breve allenamento personalizzato e cena con i compagni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ieri Dries Mertens è tornato a Castel Volturno. Ha effettuato il tampone ed è risultato negativo. Ha scelto di cenare con i compagni in ritiro, scrive il Corriere dello Sport. “Prima di tornare a casa, ha voluto cenare con la squadra in ritiro. In realtà, Dries ha anche svolto una piccola sessione individuale di lavoro personalizzato, giusto per cominciare a recuperare un po’ il ritmo, ma per capire qualcosa in più in merito alle sue condizioni bisognerà attendere la valutazione del dottor Canonico e l’allenamento di domani”. L’idea di Gattuso è recuperare il belga per la partita conl’Udinese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ieri Driesè tornato a. Ha effettuato il tampone ed è risultato negativo. Ha scelto dire con iin ritiro, scrive il Corriere dello Sport. “Prima di tornare a casa, ha volutore con la squadra in ritiro. In realtà, Dries ha anche svolto una piccola sessione individuale di lavoro, giusto per cominciare a recuperare un po’ il ritmo, ma per capire qualcosa in più in merito alle sue condizioni bisognerà attendere la valutazione del dottor Canonico e l’di domani”. L’idea di Gattuso è recuperare il belga per la partita conl’Udinese. L'articolo ilNapolista.

