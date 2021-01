Consigliera mostra il lato B in pubblico: “Un esperimento sociale” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una Consigliera comunale di Rimini si alza la gonna in pubblico e scopre il lato B. Ma lei si difende: “Era un esperimento per l’Università” Una giovane Consigliera comunale si… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Unacomunale di Rimini si alza la gonna ine scopre ilB. Ma lei si difende: “Era unper l’Università” Una giovanecomunale si… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

man29ny : RT @DiReddito: Una consigliera comunale di #Rimini si alza la gonna e mostra il sedere in pubblico in un centro commerciale. Dice che è una… - DiReddito : Una consigliera comunale di #Rimini si alza la gonna e mostra il sedere in pubblico in un centro commerciale. Dice… - zazoomblog : La consigliera comunale mostra il lato B. Il mio video hot? Un esperimento sociale - #consigliera #comunale… -