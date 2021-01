Arresti di massa a Hong Kong: 53 attivisti pro-democrazia in manette. Ue: “Vengano liberati” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una maxi retata contro chi, secondo Pechino, ha tentato di “danneggiare la stabilità e la sicurezza della Cina”. A Hong Kong 53 attivisti pro-democrazia sono stati arrestati per presunta violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo aver partecipato alle primarie non ufficiali per la legislatura del territorio lo scorso anno. Un’operazione contro la quale si scaglia l’Unione europea. “Gli Arresti coordinati di più di 50 attivisti pro-democrazia invia il segnale che il pluralismo politico non è più tollerato ad Hong Kong”, ha detto Peter Stano, portavoce dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell. “Chiediamo la liberazione immediata delle persone arrestate”, ha aggiunto. Questi Arresti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una maxi retata contro chi, secondo Pechino, ha tentato di “danneggiare la stabilità e la sicurezza della Cina”. A53pro-sono stati arrestati per presunta violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo aver partecipato alle primarie non ufficiali per la legislatura del territorio lo scorso anno. Un’operazione contro la quale si scaglia l’Unione europea. “Glicoordinati di più di 50pro-invia il segnale che il pluralismo politico non è più tollerato ad”, ha detto Peter Stano, portavoce dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell. “Chiediamo la liberazione immediata delle persone arrestate”, ha aggiunto. Questidi ...

