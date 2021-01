“Vergognati, devi andartene!”. GF Vip, nuova bufera su Samantha De Grenet. E scatta la richiesta ad Alfonso Signorini (Di martedì 5 gennaio 2021) Non c’è pace per Samantha De Grenet. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è finita nell’occhio del ciclone degli utenti nelle ultime ore per alcune affermazioni che stanno facendo infuriare tutti. Nella puntata in diretta del 4 gennaio era invece stata attaccata duramente dall’opinionista del reality show, Antonella Elia. Parole durissime, un botta e risposta dai toni accesissimi, che aveva tenuto incollati milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. Con fazioni schierate. La Elia aveva detto: “Ho davanti a me una stron*a. Quanto mi stai sulle palle. TI strapperei quel covone di capelli che ti ritrovi”. La replica di Samantha De Grenet: “Hai attaccato me per partito preso. Tu puoi offendermi, ma le tue parole non mi toccano”. Antonella aveva poi criticato anche Andrea Zelletta, accusato di non esporsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Non c’è pace perDe. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è finita nell’occhio del ciclone degli utenti nelle ultime ore per alcune affermazioni che stanno facendo infuriare tutti. Nella puntata in diretta del 4 gennaio era invece stata attaccata duramente dall’opinionista del reality show, Antonella Elia. Parole durissime, un botta e risposta dai toni accesissimi, che aveva tenuto incollati milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. Con fazioni schierate. La Elia aveva detto: “Ho davanti a me una stron*a. Quanto mi stai sulle palle. TI strapperei quel covone di capelli che ti ritrovi”. La replica diDe: “Hai attaccato me per partito preso. Tu puoi offendermi, ma le tue parole non mi toccano”. Antonella aveva poi criticato anche Andrea Zelletta, accusato di non esporsi ...

