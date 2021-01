Titoli Stato | MEF colloca BTP a 15 anni per 10 miliardi

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Èpari a 10di euro l’importo emesso della prima tranche del nuovo Btp a 15. Il titolo – comunica il Ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota – e`to al prezzo di 99,409 corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione dello 0,992%. Il titolo ha scadenza primo marzo 2037, godimento 12 gennaio 2021 e tasso annuo dello 0,95%, pagato in due cedole semestrali. Ilmento èeffettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland, Hsbc Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Société Générale Banking e UniCredit e dai restanti Specialisti indiitaliani in qualità di co-lead manager.

