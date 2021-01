Tanya Roberts ricoverata in ospedale: smentita la notizia del decesso diffusa dal suo portavoce (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanya Roberts è viva ed è ricoverata in ospedale a Los Angeles. Nelle scorse ore il suo portavoce aveva diffuso la notizia della morte dell’attrice, poi smentita da fonti del nosocomio riportate dal sito TMZ. La Roberts è stata colta da un malore alla vigilia di Natale. Nei primi anni 80 si è fatta conoscere nel mondo con un ruolo nella serie “Charlie’s Angels”, per poi essere l’ultima Bond girl dell’era Roger Moore nel film “Bersaglio mobile”, del 1985. L’ultimo post dell’attrice sui social risale a domenica: un augurio di buon anno con un’immagine tratta proprio da “Bersaglio mobile”, in cui ha interpretato la Bond girl Stacey Sutton. Prima di entrare nell’Olimpo delle bond girl la Roberts ha interpretato “Sheena, regina della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 gennaio 2021)è viva ed èina Los Angeles. Nelle scorse ore il suoaveva diffuso ladella morte dell’attrice, poida fonti del nosocomio riportate dal sito TMZ. Laè stata colta da un malore alla vigilia di Natale. Nei primi anni 80 si è fatta conoscere nel mondo con un ruolo nella serie “Charlie’s Angels”, per poi essere l’ultima Bond girl dell’era Roger Moore nel film “Bersaglio mobile”, del 1985. L’ultimo post dell’attrice sui social risale a domenica: un augurio di buon anno con un’immagine tratta proprio da “Bersaglio mobile”, in cui ha interpretato la Bond girl Stacey Sutton. Prima di entrare nell’Olimpo delle bond girl laha interpretato “Sheena, regina della ...

Agenzia_Ansa : E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smenti… - RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - LaStampa : Tmz: “L’attrice Tanya Roberts non è morta” - infoitcultura : Tanya Roberts, scoppia il giallo sulla morte della bondgirl. L’ospedale: “E’ viva” - LobanovsKyj : Tanya Roberts è morta. Ah, no scusate ci siamo sbagliati... -