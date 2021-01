Scuola | il report dell’Iss | Solo 2% dei focolai Covid in classe

(Di martedì 5 gennaio 2021) Mentre il governo ha stabilito che le superiori ricominceranno l'11 gennaio in presenza e le Regioni procedono in ordine sparso, l'Istituto superiore di Sanità ha pubblicato undal titolo ’Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di Sars-CoV-2: la situazione in Italia’. "L’impatto della chiusura e della riapertura delle scuole sulle dinamiche epidemiche - si legge - rimane ancora poco chiaro”. Il tasso di ospedalizzazione nella popolazione in età scolare è stato dello 0,7%

ROMA – Dad prorogata fino al 31 gennaio per tre regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha firmato una ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, ...UDINE. Troppi contagi tra le persone che entrano ed escono dalle scuole. Rientrare in classe non è sicuro. E così gli studenti degli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia giovedì 7 gennaio non ...