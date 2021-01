Rummenigge: “Tonali al Bayern? No, i giovani devono restare nel proprio paese” (Di martedì 5 gennaio 2021) Karl Heinze Rummenigge, attuale direttore amministrativo del Bayern Monaco, ospite della trasmissione Tiki Taka, ha parlato di tanti argomenti. Fra questi, anche la notizia riguardante il suo Bayern interessato a Sandro Tonali:“No, non ne abbiamo parlato anche perché penso che i giovani giocatori per i primi anni della carriera debbano restare nel proprio paese. Quando vanno all’estero troppo presto molti non riescono ad ambientarsi”. Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Karl Heinze, attuale direttore amministrativo delMonaco, ospite della trasmissione Tiki Taka, ha parlato di tanti argomenti. Fra questi, anche la notizia riguardante il suointeressato a Sandro:“No, non ne abbiamo parlato anche perché penso che igiocatori per i primi anni della carriera debbanonel. Quando vanno all’estero troppo presto molti non riescono ad ambientarsi”. Foto: Twitter ufficialeMonaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

