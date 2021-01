«Pezzo di cuore», la prima volta di Emma Marrone e Alessandra Amoroso (Di martedì 5 gennaio 2021) Dieci anni di amicizia, di musica. Dieci anni nei quali Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno coltivato il proprio rapporto lontano dai riflettori e dalle sale registrazione. Dieci anni cui le cantanti, entrambe salentine, hanno voluto porre fine. «Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune, la musica», ha scritto online Emma Marrone, pubblicando un’immagine in bianco e nero, di sé abbracciata all’amica e collega. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Dieci anni di amicizia, di musica. Dieci anni nei quali Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno coltivato il proprio rapporto lontano dai riflettori e dalle sale registrazione. Dieci anni cui le cantanti, entrambe salentine, hanno voluto porre fine. «Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune, la musica», ha scritto online Emma Marrone, pubblicando un’immagine in bianco e nero, di sé abbracciata all’amica e collega.

Advertising

AmorosoOF : PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi!?? Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutt… - AmorosoOF : Pezzo di cuore ?? @MarroneEmma - rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - patciammaichell : Quando se ne va una persona cara all'improvviso piangi per chi non c'è più e per chi rimane, piangi nel vedere lo s… - Fabi1708103 : RT @AmorosoOF: Pezzo di cuore ?? @MarroneEmma -