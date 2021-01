Per gli studenti italiani quello in Dad è un anno sprecato. E la colpa è tutta degli adulti incapaci di decidere – Il sondaggio (Di martedì 5 gennaio 2021) Stanchezza, incertezza, preoccupazione, irritabilità, ansia, ma anche disorientamento, nervosismo, apatia, scoraggiamento e il pensiero di aver sprecato un anno della propria vita. È una commistione di sensazioni ed emozioni negative quella emersa nel corso della pandemia di Coronavirus tra le studentesse e gli studenti delle scuole superiori italiane, secondo l’ultimo rapporto di Ipsos e Save The Children, I giovani ai tempi del Coronavirus. Già, perché nel mezzo dello loro sviluppo cognitivo-comportamentale e sociale tra la fase adolescenziale e quella di giovani adulti, la pandemia ha influenzato non solo l’umore, ma anche i comportamenti degli studenti italiani tra i 14 e i 18 anni. Le scuole non riapriranno dopodomani ma lunedì prossimo. Lo ha ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Stanchezza, incertezza, preoccupazione, irritabilità, ansia, ma anche disorientamento, nervosismo, apatia, scoraggiamento e il pensiero di averundella propria vita. È una commistione di sensazioni ed emozioni negative quella emersa nel corso della pandemia di Coronavirus tra le studentesse e glidelle scuole superiori italiane, secondo l’ultimo rapporto di Ipsos e Save The Children, I giovani ai tempi del Coronavirus. Già, perché nel mezzo dello loro sviluppo cognitivo-comportamentale e sociale tra la fase adolescenziale e quella di giovani, la pandemia ha influenzato non solo l’umore, ma anche i comportamentitra i 14 e i 18 anni. Le scuole non riaprirdopodomani ma lunedì prossimo. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Coronavirus Roma, tamponi rapidi per gli studenti delle scuole superiori: come fare per prenotarsi RomaToday Meravigliosa Miriam Leone, la tua foto senza trucco su Instagram non ha bisogno di parole

