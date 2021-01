“Ho paura per lui”. L’attrice in ansia, il figlio di 2 mesi in ospedale col Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanta preoccupazione e disperazione per la famosa attrice, costretta a fare i conti con la malattia del momento. Il figlio, nato solamente due mesi fa, è infatti stato colpito dal coronavirus ed è stato costretto al ricovero in ospedale. La donna ha voluto condividere questa news di dolore con tutti i suoi follower. Un momento difficilissimo per lei, che soltanto lo scorso mese di ottobre aveva annunciato con entusiasmo la nascita del neonato, con i fan che erano esplosi di gioia. Questo il messaggio che aveva postato, in riferimento anche a qualche difficoltà avuta dopo il parto: “Questo è il posto più sicuro per lui in questo momento. Grazie alla mia dolce metà per essere stato così meraviglioso (di nuovo) e per aver scattato questa foto nei secondi dopo la sua nascita e pochi istanti prima che fosse portato via dalle nostre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanta preoccupazione e disperazione per la famosa attrice, costretta a fare i conti con la malattia del momento. Il, nato solamente duefa, è infatti stato colpito dal coronavirus ed è stato costretto al ricovero in. La donna ha voluto condividere questa news di dolore con tutti i suoi follower. Un momento difficilissimo per lei, che soltanto lo scorso mese di ottobre aveva annunciato con entusiasmo la nascita del neonato, con i fan che erano esplosi di gioia. Questo il messaggio che aveva postato, in riferimento anche a qualche difficoltà avuta dopo il parto: “Questo è il posto più sicuro per lui in questo momento. Grazie alla mia dolce metà per essere stato così meraviglioso (di nuovo) e per aver scattato questa foto nei secondi dopo la sua nascita e pochi istanti prima che fosse portato via dalle nostre ...

LucaBizzarri : @DM_Deluca Uh che paura. Mi mettete alle 4 per favore? Domani alle 4. - RaiTre : 'Da otto mesi per me la paura è blu.' @AndreaDelogu #RicomincioDaRai3 con @stefanomassini e Andrea Delogu dal… - NicolaPorro : Il neo presidente americano avrà molto spazio per agire in politica estera, ecco perché le sue mosse mettono in all… - denadagjuzi8 : RT @_heysestra: Potrebbero benissimo fare una puntata su questo discorso di Dayane, per far passare un messaggio di positività, per chi sof… - rosannaminopoli : @ApolloVentuno Molto vero e saggio. Si dovrebbe ripetere di più per convincere tutti quelli che rinunciano all'amor… -

Ultime Notizie dalla rete : paura per Paura per un focolaio Covid dopo un matrimonio a Sydney: circa 700 invitati, locale multato Fanpage.it Terzo ko di fila e una classifica che inizia a fare paura, Ma lo Spezia è ancora vivo

Ma Pioli ha un solo vero “comandamento”. Editoriale di Fabrizio Biasin. Juve: Pirlo vuole Giroud, però il rinforzo è un altro. Milan: la scelta Simakan e il nodo Donnarumma. Inter: la quarta punta (oc ...

Napoli, colpita da emorragia cerebrale al 5° mese di gravidanza: medici salvano 24enne e la bimba

NAPOLI – Una storia commovente – a pochi giorni dal Natale – testimonia che in Campania esiste una buona sanità e medici eccellenti. Francesca, incita al sesto mese di gravidanza e a soli 24 anni, ha ...

Ma Pioli ha un solo vero “comandamento”. Editoriale di Fabrizio Biasin. Juve: Pirlo vuole Giroud, però il rinforzo è un altro. Milan: la scelta Simakan e il nodo Donnarumma. Inter: la quarta punta (oc ...NAPOLI – Una storia commovente – a pochi giorni dal Natale – testimonia che in Campania esiste una buona sanità e medici eccellenti. Francesca, incita al sesto mese di gravidanza e a soli 24 anni, ha ...