Harry Styles e Olivia Wilde, è nata la prima coppia del 2021? (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 è appena iniziato e forse è già nata una nuova coppia. Quella formata da Harry Styles, 26 anni e Olivia Wilde, 36. Il cantante britannico e l’attrice e regista americana lo scorso weekend sono stati avvistati insieme, mano nella mano, a Montecito, California. Una fonte ha poi spiegato a People che i due erano al riservatissimo matrimonio (solo sedici invitati, causa coronavirus) di Jeff Azoff, manager dell’ex One Direction: «Erano affettuosi, circondati dagli amici, si tenevano per mano e sembravano molto felici. Si frequentano da qualche settimana». https://twitter.com/PopCrave/status/1346157157595701248 Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 è appena iniziato e forse è già nata una nuova coppia. Quella formata da Harry Styles, 26 anni e Olivia Wilde, 36. Il cantante britannico e l’attrice e regista americana lo scorso weekend sono stati avvistati insieme, mano nella mano, a Montecito, California. Una fonte ha poi spiegato a People che i due erano al riservatissimo matrimonio (solo sedici invitati, causa coronavirus) di Jeff Azoff, manager dell’ex One Direction: «Erano affettuosi, circondati dagli amici, si tenevano per mano e sembravano molto felici. Si frequentano da qualche settimana». https://twitter.com/PopCrave/status/1346157157595701248

