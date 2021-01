Gianturco | rapinano un automobilista | arrestata una coppia I NOMI

(Di martedì 5 gennaio 2021) Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato un uomo di 42 anni e una donna di 49 anni per una rapina compiuta ai danni di un’nel quartiere. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono

Ultime Notizie dalla rete : Gianturco rapinano

2a News

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato i rapinatori in via Vespucci e, dopo un lungo inseguimento, li hanno bloccati ...I poliziotti hanno accertato che una donna armata di pistola, in compagnia di un complice a bordo di un’auto, dopo aver infranto il vetro della vettura della vittima si era impossessata di un borsello ...