Fonseca negativo al tampone | ma serve seconda negatività per allenare a Crotone

(Di martedì 5 gennaio 2021) Quest’oggi Paulonon è partito con la squadra alla volta di: il tecnico è infatti rimasto a Roma dopo essere entrato in contatto con Tiago Pinto, il dg risultato positivo. Il tecnico della Roma è risultatoal coronavirus, ma ciononostante è ancora in dubbio la sua presenza per il match dell’Ezio Scida: domani in mattinata il portoghese necessiterà infatti di unaal. In caso contrario non potrà guidare i giallorossi in panchina, col vice Nuno Campos che farà le sue veci durante la sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. SportFace.